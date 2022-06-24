Продолжение поставок HIMARS в Украину «очень вероятно» — Белый дом

24 июня, 03:23
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Sarah Silbiger)

США планируют продолжить передачу Украине артиллерийских систем залпового огня. Вашингтон хочет победы Украины над Россией.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности в Белом доме Джон Кирби, пишет Голос Америки.

Он заявил, что продолжение поставок HIMARS «очень вероятно».

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«Мы будем помогать украинцам, чем сможем, и как можно быстрее. Вооружение поступает с рекордной скоростью, какой я никогда не видел. Поставки осуществляются буквально каждый день. И не только из США, хотя мы являемся крупнейшим донором. Более 40 других стран также в той или иной форме вносят свой вклад в обеспечение безопасности», — заявил он.

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Кирби отметил, что украинская сторона самостоятельно определяет, какие операции она будет проводить с использованием американского оружия, так как вооружение является собственностью Украины, и они сами решают, как они будут его использовать.

Он добавил, что США хотят скорейшей победы Украины.

Кирби не исключил, что президент Джо Байден может встретиться с Владимиром Путиным, если этого потребуют интересы национальной безопасности.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Джо Байден Военная помощь Артиллерия Украина-США Джон Кирби Война России против Украины

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