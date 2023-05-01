США планируют разместить свои военные базы в Финляндии 1 мая, 20:13 Флаг Финляндии (Фото:Kurunen / pixabay)

США и Финляндия ведут переговоры о размещении американских военных, их военной технике и проведении военных учений на финской территории. Страны хотят заключить соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA).

Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

Представитель министерства иностранных дел Финляндии Микаэль Антелл говорит, что соглашение дополнит членство страны в НАТО и укрепит возможности сдерживания и обороны.

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Помимо размещения военных, техники и прочего, DCA позволит финнам получать инвестиции в инфраструктуру за счет Конгресса США. Например, для создания ангара для обслуживания истребителей F-35. Относительно американского ядерного оружия на территории Финляндии речь не идет.

Издание отмечает, что переговоры между странами будут продолжаться до 2024 года. Затем проект соглашения рассмотрит парламент.