США работают над поставками Украине артиллерии — Белый дом

13 апреля, 10:01
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

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США вместе с союзниками работают над поставками Украине артиллерии.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе беседы с журналистами на борту самолета Джо Байдена в ходе поездки в штат Айова.

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«Мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами», — отметила она.

По словам Псаки, США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

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«По сути, мы рассматриваем и анализируем запросы украинского руководства… Мы выделили 1,7 миллиарда долларов — мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами», — добавила представитель Белого дома.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Белый дом Артиллерия Война России против Украины

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