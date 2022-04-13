США работают над поставками Украине артиллерии — Белый дом 13 апреля, 10:01 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Фото:REUTERS/Leah Millis)

США вместе с союзниками работают над поставками Украине артиллерии.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе беседы с журналистами на борту самолета Джо Байдена в ходе поездки в штат Айова.

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«Мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнерами», — отметила она.

По словам Псаки, США продолжат оказывать Украине помощь в сфере безопасности.

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«По сути, мы рассматриваем и анализируем запросы украинского руководства… Мы выделили 1,7 миллиарда долларов — мы работаем над тем, чтобы предоставить украинцам артиллерийские системы, которые они недавно запросили в переговорах между нашими правительствами», — добавила представитель Белого дома.



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