Заблокировать военные достижения. США хотят ограничить производство южнокорейских чипов в Китае — Reuters 25 февраля, 00:51 Флаг Китая (Фото:Brian Matangelo/Unsplash)

Южнокорейская компания-производитель микросхем памяти Samsung Electronics и SK Hynix получила годовую отсрочку от американских экспортных ограничений, чтобы помешать технологических амбициям Пекина и заблокировать его военные достижения.

Об этом сообщает Reuters.



Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез заявил, что скорее всего, это будет ограничение на уровне, до которого они могут расти в Китае.

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«Мы работаем с ними, чтобы гарантировать, что мы не нанесем вреда компаниям наших союзников. В то же время, мы собираемся препятствовать Китаю создавать возможности, которые будут угрожать нам коллективно», — пояснил он.

Министерство промышленности Южной Кореи в пятницу заявило, что между Южной Кореей и Соединенными Штатами не было никаких конкретных обсуждений по установлению верхнего лимита на уровне технологий. Samsung Electronics не предоставила комментарии. В SK Hynix не смогли сразу же предоставить комментарий Reuters.

Samsung и SK Hynix, контролирующие около половины мирового рынка микросхем флэш-памяти NAND, в последние десятилетия инвестировали значительные средства в Китай для производства микросхем, жизненно важных для клиентов, включая технологических гигантов Apple и Amazon.