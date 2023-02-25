Заблокировать военные достижения. США хотят ограничить производство южнокорейских чипов в Китае — Reuters
Флаг Китая (Фото:Brian Matangelo/Unsplash)
Южнокорейская компания-производитель микросхем памяти Samsung Electronics и SK Hynix получила годовую отсрочку от американских экспортных ограничений, чтобы помешать технологических амбициям Пекина и заблокировать его военные достижения.
Об этом сообщает Reuters.
Заместитель министра торговли США по промышленности и безопасности Алан Эстевез заявил, что скорее всего, это будет ограничение на уровне, до которого они могут расти в Китае.
«Мы работаем с ними, чтобы гарантировать, что мы не нанесем вреда компаниям наших союзников. В то же время, мы собираемся препятствовать Китаю создавать возможности, которые будут угрожать нам коллективно», — пояснил он.
Министерство промышленности Южной Кореи в пятницу заявило, что между Южной Кореей и Соединенными Штатами не было никаких конкретных обсуждений по установлению верхнего лимита на уровне технологий. Samsung Electronics не предоставила комментарии. В SK Hynix не смогли сразу же предоставить комментарий Reuters.
Samsung и SK Hynix, контролирующие около половины мирового рынка микросхем флэш-памяти NAND, в последние десятилетия инвестировали значительные средства в Китай для производства микросхем, жизненно важных для клиентов, включая технологических гигантов Apple и Amazon.