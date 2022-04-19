США планируют конфисковать суперъяхту российского олигарха Керимова

19 апреля, 12:24
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США планируют конфисковать яхту Керимова (Фото:Hans/pixabay.com)

США планируют конфисковать яхту Керимова (Фото:Hans/pixabay.com)

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США пытаются конфисковать суперъяхту, которая, вероятно, принадлежит российскому олигарху Сулейману Керимову и пришвартована на Фиджи, сообщает Reuters.

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Яхта прибыла на Фиджи неделю назад после того, как 18 дней назад покинула Мексику и пересекла Тихий океан.

Полиция проводит расследование.

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14 апреля в порту Фиджи задержали суперъяхту Amadea, принадлежащую российскому олигарху Сулейману Керимову.

Власти тихоокеанского островного государства были предупреждены о приближении Amadea до того, как она пришвартовалась в порту Лаутока, поскольку против Керимова были введены санкции сразу нескольких стран, в том числе США, Великобритании и государств Евросоюза.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Сулейман Керимов Яхта Война России против Украины

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