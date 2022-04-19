США планируют конфисковать суперъяхту российского олигарха Керимова 19 апреля, 12:24 Цей матеріал також доступний українською США планируют конфисковать яхту Керимова (Фото:Hans/pixabay.com)

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Яхта прибыла на Фиджи неделю назад после того, как 18 дней назад покинула Мексику и пересекла Тихий океан.

Полиция проводит расследование.

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14 апреля в порту Фиджи задержали суперъяхту Amadea, принадлежащую российскому олигарху Сулейману Керимову.

Власти тихоокеанского островного государства были предупреждены о приближении Amadea до того, как она пришвартовалась в порту Лаутока, поскольку против Керимова были введены санкции сразу нескольких стран, в том числе США, Великобритании и государств Евросоюза.

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