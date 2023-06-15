ВСУ закончат обучение на танках Abrams в США до конца лета — СМИ 15 июня, 08:29 Танки Abrams (Фото:ArmyChiefStaff/Twitter)

Ожидается, что около 200 украинских военнослужащих завершат подготовку на танках Abrams до конца лета, сообщили в CBS со ссылкой на представителя Минобороны США.

По словам высокопоставленных чиновников армии США в Европе и Африке, Вооруженные силы Украины проходят третью неделю 12-недельного плана обучения.

Сообщается, что завершение учений совпадает с поставкой 31 танка M1A1 Abrams, которые США обещали предоставить Украине уже этой осенью.

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Сейчас украинские военнослужащие проходят обучение в Германии на специально оборудованных танках, поскольку Abrams сейчас ремонтируют. Сейчас они работают над индивидуальными навыками, затем перейдут к учениям в подразделениях и подготовке на батальонном уровне.

Всего с февраля 2022 года США обучили более 11 000 украинцев. Сейчас США обучают около 1700 украинцев, сказал один из чиновников.

По словам официального представителя министерства обороны Канады, США и их союзники вместе подготовили 57 000 украинцев.

Министр обороны Ллойд Остин посетил гарнизон армии США Висбаден в Германии, чтобы встретиться с официальными лицами, участвующими в учениях и оснащении украинских бойцов. Находясь там, он поблагодарил украинских и американских военных за их работу по координации поддержки.

«Это не заканчивается, когда начинается бой. Наша работа продолжается, поскольку мы должны генерировать больше боевой мощи, тренировать больше войск и убедиться, что украинцы имеют все необходимое», — сказал Остин.

Инфографика: NV

24 мая в Пентагоне заявили, что учения украинских бойцов на танках Abrams стартуют в Германии в ближайшие дни.

Украине не будут поставлять те танки, на которых будут проходить обучение бойцы — передадут 31 M1A1 Abrams, которые сейчас на ремонте в США.