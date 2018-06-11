США готовы предоставить КНДР "уникальные" гарантии безопасности - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов предложить КНДР "уникальные" гарантии безопасности в случае успешной денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом Помпео заявил в преддверии саммита США-КНДР в Сингапуре.

"Мы готовы предложить разные и уникальные гарантии и предоставить КНДР достаточную уверенность в том, что денуклеаризация не несет угрозу ее безопасности", - цитирует Помпео AFP.

Помпео добавил, что конечной целью политики США в отношении КНДР остается полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова.

Ранее глава Госдепа заявлял, что Вашингтон готов ужесточить меры против Пхеньяна, если дипломатические процессы пойдут в неверном направлении.

Саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре, он станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса. Стороны намерены обсудить пути преодоления кризиса вокруг Корейского полуострова и денуклеаризацию КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.

Ранее Трамп выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".