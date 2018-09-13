США готовят второй пакет санкций против России из-за отравления Скрипалей

США работают над вторым пакетом санкций против России, которые будут введены в ноябре из-за атаки с использованием нервно-паралитического вещества в Великобритании, сообщила представительница Государственного департамента.

"Мы планируем ввести очень жесткий второй пакет санкций", - сказала помощник государственного секретаря США по экономическим и деловым вопросам Маниша Сингх в Конгрессе в четверг, 13 сентября, передает Bloomberg.

По словам представительницы Госдепа, новый раунд ограничительных мер будет включать "банковские санкции, запрет на поставки оборонной продукции и финансовую помощь".

Сингх добавила, что Россия отказала инспекторам в доступе на химические объекты и не предоставила США "верифицируемое подтверждение" того, что она снова не будет использовать запрещенное химическое оружие.

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Напомним, что 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия.