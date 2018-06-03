США готовят санкции против стран-строителей Северного потока-2 - СМИ

Большинство ключевых фигур в администрации президента США склоняются к введению санкций

Администрация президента США Дональда Трампа готовится ввести санкции против энергокомпаний Германии и ряда других европейских стран, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает американское издание Foreign Policy.

Источники сообщают, что Белый дом рассматривает и другие пути блокирования проекта Северного потока-2, однако большинство ключевых фигур в администрации склоняются к введению санкций.

Аналогичные настроения преобладают и в Конгрессе США.

В Вашингтоне и многих восточноевропейских столицах выражают опасения, что Северный поток-2, который должен вдвое увеличить прямые поставки газа из России в Германию, еще больше усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после завершения строительства Северного потока-2.

Северный поток 2 - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Длина газопровода составит 1,2 тыс. Км, а общая мощность с уже существующим Северным потоком - 55 млрд куб. м. газа.

Северный поток 2 пройдет вдоль газопровода Северный поток по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальд, чтобы минимизировать прокачки газа через Украину.