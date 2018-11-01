01 ноября 2018, четверг

США готовят новые санкции против Венесуэлы - СМИ

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Санкции затронут импорт золота

Санкции затронут импорт золота

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что США начали подготовку новых санкций против Венесуэлы, которые будут направлены на препятствование экспорту золота.

Также санкции затронут движение денег через подставные компании в Венесуэле.

О новых ограничениях будет объявлено на этой неделе во время выступления советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Издание также отмечает, что большинство золота из Венесуэлы экспортируется в Турцию.

Напомним, в марте президент США Дональд Трамп подписал указ о продлении на год санкций в отношении Венесуэлы. В мае были введены также дополнительные санкции. Также Трамп запретил операции с госдолгом Венесуэлы в США. В сентябре Министерство финансов США ввело санкции против девяти физических и юридических лиц Венесуэлы.

Ранее США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы и ее нефтяных компаний, которые запрещают гражданам США и американским банкам приобретать новые облигации, выпущенные правительством Венесуэлы и государственными нефтедобывающими компаниями.

Также США ввели санкции в отношении 13 высокопоставленных чиновников Венесуэлы, в том числе министра внутренних дел и начальника Национальной армии. Позже в список внесли еще четырех человек.

 

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