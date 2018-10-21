США готовится пересмотреть договор с РФ о сокращении ядерных арсеналов - СМИ

РФ и США подписали договор СНВ-III в 2010 году

В администрации США идут консультации по остановке договора СНВ-III с Россией, предусматривающего сокращение ядерных арсеналов обоих государств, сообщает The Guardian.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и главный советник по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Тим Моррисон выступают против продления СНВ-III.

Отмечается, что соглашение истекает в 2021 году.

"Это самый серьезный кризис в области контроля над ядерными вооружениями с 1980-х годов", – заявил заместитель генерального директора Королевского института совместных служб Малкольм Чалмерс.

По его словам, если договор о взаимном сокращении арсеналов развёрнутых стратегических ядерных вооружений рухнет, мир может остаться без каких-либо ограничений на ядерные арсеналы ядерных государств впервые с 1972 года.

По информации высокопоставленного американского чиновника, у США все еще нет определенной позиции по этому поводу, однако на рассмотрении есть несколько вариантов, включая пересмотр договора.

Также существует возможность продления СНВ-III, однако, по словам сотрудника американской администрации, подобный вариант "маловероятен".

РФ и США подписали договор СНВ-III в 2010 году, а в силу он вступил в 2011 году.

Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них.

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