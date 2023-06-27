США хотели бы, чтобы ЧВК Вагнер перестала существовать — Госдеп 27 июня, 15:34 Мэтью Миллер (Фото:Скриншот видео U.S. Department of State/Youtube)

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон хотел бы, чтобы террористическая организация ЧВК Вагнер перестала существовать.

«Мы бы хотели, чтобы группа Вагнера перестала существовать», — сказал он во время брифинга.

Миллер добавил, что Вашингтон хочет, чтобы ЧВК расформировали и в дальнейшем она была распущенна, а «деятельность, которую ЧВК Вагнер проводил в Украине и во всем мире, прекратила свое существование».

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«Это организация, как я сказал ранее, которая оставила смерть и разрушение везде, где они действовали», — отметил Миллер.

Он добавил, что США будут продолжать принимать меры, чтобы привлечь к ответственности как ЧВК Вагнера, так и их преемников.

Вечером 24 июня главарь боевиков ЧВК Вагнера Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где ЧВК ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты.

В пресс-службе белорусского диктатора Александра Лукашенко утверждали, что он якобы целый день вел переговоры с Пригожиным и тот согласился «остановить движение по территории России», а его боевикам взамен пообещали «гарантии безопасности».

В Кремле заявили, что дело о вооруженном мятеже Пригожина закроют, «вагнеровцы» вернутся в «тыловые лагеря», а сам он уедет в Беларусь.

26 июня диктатор Владимир Путин дал «вагнеровцам» три варианта действий: продлить службу в России, подписав контракт с минобороны, вернуться к своим родственникам в РФ, уехать в Беларусь.