США хотят передать Украине снаряды с обедненным ураном — WSJ 13 июня, 12:43 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Администрация президента США Джо Байдена планирует одобрить предоставление Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на американских чиновников.

Как рассказали собеседники газеты в понедельник, 12 июня, такое решение приняли после внутренних дискуссий в Белом доме о том, чем оснастить обещанный Украине 31 танк Abrams — их могут передать уже осенью.

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Некоторые официальные лица там «выразили обеспокоенность», что из-за предоставления снарядов Вашингтон могут раскритиковать за отправку оружия, которое якобы «может представлять опасность для здоровья и окружающей среды», отмечает WSJ.



«Высокопоставленный чиновник администрации сообщил WSJ, что, похоже, нет серьезных препятствий для утверждения боеприпасов», — говорится в материале.



Пентагон выступал за то, чтобы вооружить Abrams снарядами с обедненным ураном, которые использует армия США и которые «очень эффективны против российских танков», пишут журналисты.



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В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).



