«Мы далеко не исчерпали ресурс». США готовятся объявить о новых поставках оружия в Украину — CNN 14 июня, 20:20 Цей матеріал також доступний українською Французская САУ CAESAR (Фото:Группировка Объединенных сил / Joint Forces Task Force / Facebook)

CША и страны-союзницы планируют объявить о новых поставках оружия в Украину, сообщает СNN cо ссылкой на неназванного чиновника Пентагона.

Чиновник сообщил, что о поставках объявят после встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины. Он не уточнил, какие из 50 стран-участниц объявят о помощи или что будут включать в себя эти поставки.

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Также чиновник подчеркнул, что у США и стран-союзниц есть значительное количество техники, которую можно отправить в Украину.

«Мы далеко не исчерпали ресурс и многостороннюю помощь в обеспечении безопасности для этой битвы на территории Украины», — сказал чиновник.

Он добавил, что большая часть высокотехнологичного российского оборудования уже уничтожена, что вынуждает РФ полагаться на более старые модели.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что для завершения войны Украине нужен паритет тяжелого оружия, в том числе 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что без мощного наступательного оружия война только затягивается.

Также замминистра обороны Анна Маляр говорила, что Россия прилагает все усилия, чтобы сорвать поставки вооружения Украине.

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