«Угрозы Путина следует воспринимать всерьез». США готовятся к возможному ядерному удару со стороны России — Нуланд 29 апреля, 16:50 Цей матеріал також доступний українською Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд (Фото:REUTERS/Yiannis Kourtoglou)

США и страны-союзники готовятся к возможному ядерному удару со стороны России из-за угроз российского диктатора Владимира Путина, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью Медузе.

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Нуланд назвала ядерные угрозы Кремля «в высшей степени безответственным поведением» для страны, которая все еще является постоянным членом Совета Безопасности ООН.

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«Не дай бог, чтобы Путин или его генералы реально были готовы принять такое решение. К сожалению, с начала этого конфликта мы уже поняли, что исходящие от Путина угрозы следует воспринимать всерьез», — подчеркнула она.

Она добавила, что США и страны-союзники готовятся и к такому развитию событий.

«Но, если дойдет до этого, это будет военное преступление таких масштабов, от последствий которого ни он сам, ни Россия уже никогда не оправятся. Точно не при нашей с вами жизни», — заявила Нуланд.

Ранее глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны «реальная» и ее «нельзя недооценивать», при этом утверждая, что «мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны».

Комментируя высказывания Лаврова, спикер Пентагона Джон Кирби напомнил, что Россия уже не первый раз использует подобную эскалационную риторику, а причин для ядерной войны нет.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что ядерными угрозами Россия «теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины».

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