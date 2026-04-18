Американские военные готовятся к проведению операций на нефтяных танкерах, связанных с Ираном , а также захвату коммерческих судов в международных водах в ближайшие дни. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

По словам собеседников издания, США расширяют свои военно-морские операции за пределы Ближнего Востока, планируя рейды на танкеры, имеющие связи с Ираном, а также захват коммерческих судов в международных водах.

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Эти действия являются частью стратегии администрации Трампа по повышению экономического давления на Тегеран, направленного на принуждение иранского режима вновь открыть Ормузский пролив и достичь уступок в вопросе ядерной программы.

США также стремятся получить контроль над судами, которые перевозят иранскую нефть или оружие, даже если они находятся за пределами Персидского залива.

В среду Министерство финансов США расширило санкции, наложив ограничения на новые суда, компании и физические лица, связанные с незаконной торговлей иранской нефтью.

Также прокуратура округа Колумбия сообщила, что активно работает над разоблачением сетей, которые поддерживают иранский режим. Подразделение прокуроров сыграло ключевую роль в подаче ордеров на арест судов, перевозивших нефть из Венесуэлы и перехваченных американскими военными в Атлантическом и Индийском океанах в этом году.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявил, что США будут активно преследовать любое судно под иранским флагом или пытающееся поддержать Иран, в частности в контексте теневого флота, занимающегося перевозкой иранской нефти.

Эти меры станут частью нового этапа кампании экономического давления на Тегеран, которую в администрации Трампа назвали Экономической яростью, по аналогии с операцией Эпическая ярость, добавляет WSJ.

18 апреля агентство Reuters со ссылкой на несколько источников в сфере морской безопасности и судоходства сообщило, что по меньшей мере два торговых судна обстреляли при попытке пересечь Ормузский пролив — вскоре после того, как Иран заявил, что снова усиливает контроль над этим путем.

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По словам собеседников издания, некоторые суда получали радиосообщения от ВМС Ирана о том, что пролив снова закрыт и «ни одному судну не разрешено проходить по нему».

17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия принятого 16 апреля режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов, для Ирана американская морская блокада останется в силе — до тех пор, пока соглашение между Штатами и Ираном «не будет завершено на 100%».

18 апреля Bloomberg написало, что в Персидском заливе несколько нефтяных танкеров развернулись после того, как попытались пройти по якобы разблокированному Ормузскому проливу.

Так же 18 апреля Иран заявил, что возвращает «жесткий контроль» над Ормузским проливом из-за продолжения блокады со стороны США.