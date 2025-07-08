США могут возобновить поставки военной помощи Украине — Politico
HIMARS (Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)
Вашингтон рассматривает возможность возобновления поставок части военной помощи Украине, которая была временно приостановлена в начале июля.
Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, ключевые переговоры по этому вопросу запланированы во время двух встреч между представителями США и Украины, которые должны состояться в ближайшие дни в Риме и Киеве.
По информации журналистов, специальный посланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог должен провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Ожидается, что основной темой обсуждения станет постепенное возобновление поставок инженерного оборудования и отдельных видов бронетехники.
В пресс-службе Келлога отмечают, что встреча в Киеве была запланирована еще до публикаций о паузе в поставках вооружений. В то же время, по словам представителей Белого дома, решение о временном приостановлении поставок связано с внутренним аудитом и имеет целью оценить соответствие поставок оборонным интересам Соединенных Штатов.
Во временно замороженной партии американской помощи, как сообщается, находятся 8 400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 140 ракет Hellfire, более 250 управляемых ракет для систем HIMARS, а также 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
Напомним, информация о приостановлении части американской военной помощи появилась 1 июля. В то же время в Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об изменении графиков поставок согласованной помощи.