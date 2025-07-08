Как сообщает издание Politico со ссылкой на источники, ключевые переговоры по этому вопросу запланированы во время двух встреч между представителями США и Украины, которые должны состояться в ближайшие дни в Риме и Киеве.

Реклама

По информации журналистов, специальный посланник президента США Дональда Трампа в Украине Кит Келлог должен провести переговоры с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Ожидается, что основной темой обсуждения станет постепенное возобновление поставок инженерного оборудования и отдельных видов бронетехники.

В пресс-службе Келлога отмечают, что встреча в Киеве была запланирована еще до публикаций о паузе в поставках вооружений. В то же время, по словам представителей Белого дома, решение о временном приостановлении поставок связано с внутренним аудитом и имеет целью оценить соответствие поставок оборонным интересам Соединенных Штатов.

Во временно замороженной партии американской помощи, как сообщается, находятся 8 400 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 140 ракет Hellfire, более 250 управляемых ракет для систем HIMARS, а также 30 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, информация о приостановлении части американской военной помощи появилась 1 июля. В то же время в Министерстве обороны Украины заявили, что не получали официальных сообщений об изменении графиков поставок согласованной помощи.