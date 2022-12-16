Готовится новый пакет помощи. США усилят ПВО Украины — Белый дом

16 декабря, 16:34
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США готовят новый пакет помощи Украине, который будет включать дополнительные средства противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 16 декабря, сообщает Reuters.

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«Думаю, вы можете ожидать в этом [пакете помощи] дополнительные возможности противовоздушной обороны», — сказал Кирби журналистам, не уточняя подробности.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

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Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.

По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Белый дом Военная помощь ПВО Украина-США Джон Кирби Поддержка Украины Война России против Украины

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