Готовится новый пакет помощи. США усилят ПВО Украины — Белый дом 16 декабря, 16:34 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

США готовят новый пакет помощи Украине, который будет включать дополнительные средства противовоздушной обороны. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в пятницу, 16 декабря, сообщает Reuters.

«Думаю, вы можете ожидать в этом [пакете помощи] дополнительные возможности противовоздушной обороны», — сказал Кирби журналистам, не уточняя подробности.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину. Об этом могут официально объявить на этой неделе (до 18 декабря).

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Информацию о планах передать Украине Patriot позже подтвердил журналистам неназванный представитель Пентагона.



По данным AP, США планируют отправить в Украину одну батарею ЗРК Patriot.

