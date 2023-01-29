США готовят предупреждение Турции и ОАЭ из-за сотрудничества с Россией в обход санкций

29 января, 00:46
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Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

США предупредят власти и бизнес Турции и ОАЭ о возможной потере доступа к рынкам в случае нарушения санкций против России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.

Нельсон посетит столицу Турции Анкару и финансовый центр Стамбул 2-3 февраля.

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«Частные лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, потенциально рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с лицами, подпадающими под санкции, или отсутствие должной проверки», — заявил представитель Минфина.

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Он предупредит о том, что следует избегать соглашений, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российскими военными, заявил представитель Минфина США.

В Турции, а также ОАЭ замминистра заявит о возможности потери доступа к рынкам G7 из-за ведения бизнеса с подскакционными организациями, сообщает министерство.

В ОАЭ Брайан Нельсон подвергнет критике ненадлежащие соблюдения санкций, сообщает спикер министерства.

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Поездка Нельсона совпадает с периодом напряженных отношений между Соединенными Штатами и Турцией, поскольку два союзника из НАТО расходятся во мнениях по целому ряду вопросов, уточняет Reuters.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Турция ОАЭ Санкции против России Санкции Запада Война в Украине Война России против Украины

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