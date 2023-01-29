США готовят предупреждение Турции и ОАЭ из-за сотрудничества с Россией в обход санкций
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office/Handout via REUTERS)
США предупредят власти и бизнес Турции и ОАЭ о возможной потере доступа к рынкам в случае нарушения санкций против России.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов США Брайана Нельсона.
Нельсон посетит столицу Турции Анкару и финансовый центр Стамбул 2-3 февраля.
«Частные лица и учреждения, работающие в разрешительных юрисдикциях, потенциально рискуют потерять доступ к рынкам США из-за ведения бизнеса с лицами, подпадающими под санкции, или отсутствие должной проверки», — заявил представитель Минфина.
Он предупредит о том, что следует избегать соглашений, связанных с потенциальной передачей технологий двойного назначения, которые могут быть использованы российскими военными, заявил представитель Минфина США.
В Турции, а также ОАЭ замминистра заявит о возможности потери доступа к рынкам G7 из-за ведения бизнеса с подскакционными организациями, сообщает министерство.
В ОАЭ Брайан Нельсон подвергнет критике ненадлежащие соблюдения санкций, сообщает спикер министерства.
Поездка Нельсона совпадает с периодом напряженных отношений между Соединенными Штатами и Турцией, поскольку два союзника из НАТО расходятся во мнениях по целому ряду вопросов, уточняет Reuters.