США готовят пакет помощи Украине на 3 млрд долларов, в который войдут БМП Bradley — СМИ

5 января, 20:37
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БМП M2 Bradley в Ираке в 2005 году (Фото:4.army.mil)

БМП M2 Bradley в Ираке в 2005 году (Фото:4.army.mil)

США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму почти 3 млрд долларов, который будет включать десятки БМП Bradley, — об этом сообщает журналистка AP Сын Мин Ким в Twitter со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.

Журналист Reuters Стив Холланд в Twitter также пишет, что, по данным его источников, о новом пакете помощи объявят в пятницу, 6 января, и в него войдет около 50 Bradley.

https://twitter.com/seungminkim/status/1611066354383130624
https://twitter.com/steveholland1/status/1611064846853804047

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Военная помощь Поставки оружия Украина-США Война России против Украины БМП M2 Bradley

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