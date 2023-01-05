США готовят пакет помощи Украине на 3 млрд долларов, в который войдут БМП Bradley — СМИ
БМП M2 Bradley в Ираке в 2005 году (Фото:4.army.mil)
США передадут Украине новый пакет военной помощи на сумму почти 3 млрд долларов, который будет включать десятки БМП Bradley, — об этом сообщает журналистка AP Сын Мин Ким в Twitter со ссылкой на неназванных представителей Белого дома.
Журналист Reuters Стив Холланд в Twitter также пишет, что, по данным его источников, о новом пакете помощи объявят в пятницу, 6 января, и в него войдет около 50 Bradley.
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