США готовят новый пакет помощи Украине на 725 млн долларов — Reuters 14 октября, 17:33 США предоставят Украине новый пакет помощи (Фото:REUTERS/Erin Scott)

В рамках нового пакета военной помощи на 725 миллионов долларов США передадут Украине боеприпасы и транспортные средства, в частности, автомобили Humvee, сообщает агентство Reuters в пятницу, 14 октября, со ссылкой на двух американских чиновников.

По информации собеседников Reuters, в этот пакет не войдут противовоздушная оборона или «значительные новые возможности». Они также сказали, что содержимое пакета и сумма могут измениться в последний момент.

Видео дня

Один источник агентства сказал, что целью пакета изначально было помочь защитникам Украины вести контрнаступление.

Президент США Джо Байден во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским после массированных ракетных ударов РФ пообещал, что Украина получит современные системы ПВО.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон планирует передать Украине системы противовоздушной обороны настолько быстро, насколько это физически возможно.

4 октября Джо Байден объявил о пакете помощи для Украины на $625 млн, в который в том числе войдут четыре РСЗО HIMARS и по 16 гаубиц калибров 155 и 105 мм.

28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что поставка этих систем может занять несколько лет.