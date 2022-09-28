США готовят новые санкции против России за фейковые «референдумы»

28 сентября, 20:07
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Российский референдум в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российский референдум в Мариуполе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

США с союзниками подготавливают новые санкции против России из-за фейковых «референдумов» на временно оккупированных регионах Украины.

Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на заявление координатора американской санкционной политики при Госдепе Джеймса О’Брайена.

«Будет больше пакетов. Мы работаем над дополнительными санкциями», — сказал О’Брайен.

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Он отметил, что Вашингтон обратит внимание на финансовый сектор и высокие технологии в РФ, но рассматриваются все варианты антироссийских санкций.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия огласила предложения к восьмому пакету санкций против РФ.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Ни один из этих регионов Россия не контролирует полностью.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Также не признают результаты российских голосований некоторые союзники Кремля, в том числе Сербия и Казахстан.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Санкции США Референдум

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