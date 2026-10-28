Люди проходят мимо антиамериканского мурала в Тегеране (Иран), 26 октября 2026 года (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Соединенные Штаты предупредили несколько арабских стран Персидского залива о возможности короткой, но интенсивной военной кампании против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 3 ноября.

Об этом вечером 27 октября написало издание The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон готовится к возможному возобновлению ударов, однако президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения. Американские военные разрабатывают сценарии новой операции, призванной усилить давление на Тегеран и вынудить его пойти на уступки в ходе переговоров.

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Среди потенциальных целей — энергетическая инфраструктура Ирана, ядерные объекты, а также его ракетные и беспилотные мощности.

Американские военные готовят дополнительные корабли, авиацию и подразделения морской пехоты. Вашингтон также укрепляет региональную противовоздушную оборону, пополняет запасы боеприпасов и передислоцирует часть военнослужащих с баз, которые могут оказаться под угрозой.

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Израиль также разрабатывает планы возможных новых ударов по Ирану. Предыдущая совместная американо-израильская кампания нанесла значительный ущерб иранской ядерной программе, однако дальнейшее развитие ситуации остается неопределенным.

Ранее Трамп заявлял, что не планирует возобновлять удары до промежуточных выборов 3 ноября. В то же время в Вашингтоне продолжают рассматривать военные сценарии на случай провала дипломатических усилий.

Страны Персидского залива опасаются, что новая эскалация может поставить под угрозу их инфраструктуру и энергетические объекты.

В то же время посредники на Ближнем Востоке пытаются возобновить переговоры между Вашингтоном и Тегераном. Аналитики предупреждают, что новые удары не обязательно заставят Иран капитулировать, а могут, напротив, усилить его стремление развивать ракетный и ядерный потенциал.

25 октября издание Times of Israel сообщило, что за два дня до парламентских выборов в Израиле Биньямин Нетаньяху опубликовал созданное искусственным интеллектом изображение ядерного взрыва в Тель-Авиве и предупреждение об угрозе «второго Холокоста» — в случае, если Иран получит ядерное оружие.

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23 октября президент США Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в штате Флорида заявил, что Соединенные Штаты могут провести еще одну военную операцию против Ирана.