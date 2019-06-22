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США намерены эвакуировать персонал с военной базы в Ираке — Reuters

Сегодня, 02:58
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США намерены эвакуировать персонал с военной базы в Ираке — Reuters - фото

US Military / Flickr

Причиной эвакуации называется «потенциальная угроза безопасности»

Вооруженные силы США намерены эвакуировать около 400 сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global с военной базы в Ираке из-за «потенциальных угроз безопасности».

Как сообщает Reuters со ссылкой на три иракских военных источника, около 400 сотрудников двух компаний уже готовы покинуть военную базу Балад, которая находится в 80 километрах от столицы Ирака Багдада.

«Американцы сообщили нам, что они будут иметь только небольшой необходимый персонал, который связан с обслуживанием военных самолетов F-16», — рассказал один из источников среди иракских военных.

По его данным, эвакуация будет проходить в два этапа и займет около 10 дней.

Причиной эвакуации называется «потенциальная угроза безопасности». Характер угроз, которым могут подвергнуться гражданские специалисты, собеседники агентства не назвали.

Уход персонала американских компаний оттуда собеседники Reuters назвали неизбежным.

Теги:   Эвакуация Ирак Вооруженные силы США

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