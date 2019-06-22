США намерены эвакуировать персонал с военной базы в Ираке — Reuters Сегодня, 02:58 Цей матеріал також доступний українською US Military / Flickr Причиной эвакуации называется «потенциальная угроза безопасности» US Military / Flickr

Вооруженные силы США намерены эвакуировать около 400 сотрудников компаний Lockheed Martin и Sallyport Global с военной базы в Ираке из-за «потенциальных угроз безопасности».

Как сообщает Reuters со ссылкой на три иракских военных источника, около 400 сотрудников двух компаний уже готовы покинуть военную базу Балад, которая находится в 80 километрах от столицы Ирака Багдада.

«Американцы сообщили нам, что они будут иметь только небольшой необходимый персонал, который связан с обслуживанием военных самолетов F-16», — рассказал один из источников среди иракских военных.

По его данным, эвакуация будет проходить в два этапа и займет около 10 дней.

Причиной эвакуации называется «потенциальная угроза безопасности». Характер угроз, которым могут подвергнуться гражданские специалисты, собеседники агентства не назвали.

Уход персонала американских компаний оттуда собеседники Reuters назвали неизбежным.