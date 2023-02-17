Глава Пентагона заявил о готовности защищать страны Балтии на фоне угрозы со стороны РФ 17 февраля, 08:37 Ллойд Остин высказался о поддержке стран Балтии (Фото:Ints Kalnins/Reuters)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать страны Балтии на фоне возросшей угрозы со стороны России.

Об этом он сказал во время визита в Эстонию, пишет ERR.

«Я хотел бы сегодня очень четко разъяснить народу Эстонии одну вещь. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников, и мы едины с вами в сдерживании и защите от любой угрозы нашей общей безопасности», — отметил он.

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Остин подчеркнул, что приехал в страну с визитом в критический для Европы и мира момент — накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

«Украинский народ храбро сражается, чтобы защитить свой суверенитет, они напоминают нам, что мы никогда не можем принимать нашу свободу как должное. Жители Эстонии это прекрасно понимают. И жители Эстонии знают, как важно для всех стран встать на защиту свободной и суверенной Украины. Вы испытали агрессию Кремля на себе», — отметил он.

Глава Пентагона подчеркнул, что Эстония демонстрирует лидерство в поддержке Украины. Он добавил, что Таллинн продолжает делать важные инвестиции в собственную оборону.

«Ваши значительные расходы на оборону и закупка новых средств защиты имеют решающее значение для сдерживания атак против НАТО, и Соединенные Штаты поддерживают вас как друг и союзник. Это обязательство заметно в недавнем развертывании сил США в Эстонии, включая реактивную систему залпового огня HIMARS и нашу пехоту», — резюмировал Остин.

В конце 2022 года стало известно, что США намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона — Эстонии, Латвии и Литве. В частности, в Эстонию направили взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, а также примут участие в формировании в стране дивизии НАТО.