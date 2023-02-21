После приостановки участия. В США заявили, что готовы встретиться с РФ, чтобы обсудить договор о стратегических наступательных вооружениях

21 февраля, 17:21
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Флаг США (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Флаг США (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Спикер Совета нацбезопасности США заявил, что Соединенные Штаты остаются готовыми к встрече с Россией относительно договора о стратегических и наступательных вооружениях после заявления Владимира Путина о приостановлении участия в нем.

Об этом пишет CNN.

«Мы по-прежнему готовы встретиться с Россией для обсуждения договора и ядерной стабильности, о чем свидетельствует наша недавняя встреча Группы 5 (P5) относительно сокращения рисков. Как мы уже говорили ранее, независимо от того, что еще происходит в мире, Соединенные Штаты готовы продолжать принимать критически важные меры по контролю над вооружениями», — цитирует заявление американского спикера телеканал.

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21 февраля, выступая перед Федеральным собранием РФ, диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал такое решение «глубоко досадным и безответственным», генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ его пересмотреть.

Договор о стратегических наступательных вооружениях был подписан в 2010 году между Россией и США. Документ ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Это единственный оставшийся крупный договор о контроле над ядерными вооружениями, заключенный между Россией и США.

https://www.youtube.com/watch?v=JMBX7RHXPFU
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Россия Владимир Путин Война России против Украины

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