Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о плане прекращения войны, согласно которому США разблокируют замороженные иранские активы на сумму 20 миллиардов долларов в обмен на обогащенный уран Ирана, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Переговоры по обмену урана на замороженные активы продолжаются уже некоторое время, и, как отмечает издание, позиции сторон приблизились. Ранее США были готовы разморозить только шесть миллиардов долларов для закупки Ираном гуманитарных товаров, таких как продовольствие и лекарства. Иран, в свою очередь, требовал 27 миллиардов долларов.

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Один из источников заявил, что США предложили сумму в 20 миллиардов долларов. Другой собеседник отметил, что обмен активов на уран — лишь один из вариантов, которые обсуждаются для завершения конфликта.

Ранее Вашингтон требовал, чтобы Иран передал весь свой ядерный материал США, однако Иран согласился лишь снизить уровень обогащения урана на своей территории.

Компромиссное соглашение, обсуждаемое сейчас, предусматривает отправку части высокообогащенного урана в третью страну, а другая часть будет обогащена до меньшего уровня под международным контролем, пишет издание.

План также включает добровольный мораторий на обогащение урана в Иране. Согласно ему, Ирану разрешается продолжить ядерные исследования и работать над медицинскими изотопами, но только в наземных объектах.

Вашингтон настаивает на 20-летнем моратории, в то время как Тегеран требует лишь пятилетнего. Переговоры по этому пункту все еще продолжаются, и посредники пытаются сократить разрыв между сторонами, добавили источники.

В плане также упоминается Ормузский пролив, но Axios не уточняет, в каком контексте. По словам источников, по этому вопросу до сих пор существуют значительные разногласия. Также неясно, включает ли документ вопрос о баллистических ракетах Ирана и поддержку Тегераном региональных проиранских группировок.

Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе заявил, что американские и иранские переговорщики, вероятно, встретятся 18−19 апреля для второго раунда переговоров по завершению войны. Согласно данным Axios, встреча состоится в Исламабаде 19 апреля.

Первый раунд переговоров между представителями США и Ирана состоялся 11−12 апреля, но завершился без каких-либо объявленных договоренностей.

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17 апреля президент Дональд Трамп рассказал в интервью агентству Reuters заявил, что США будут сотрудничать с Ираном для изъятия обогащенного урана и возвращения его в Штаты.

«Мы это сделаем вместе. Мы поедем туда с Ираном, не спеша, и начнем раскопки с помощью большой техники… Мы вернем его [уран] в Соединенные Штаты», — сказал Трамп.