США готовы работать с правительством РФ для реализации минских соглашений — Волкер Сегодня, 06:41 Цей матеріал також доступний українською ru.krymr.com Волкер призвал РФ сделать выбор в пользу мира в Донбассе ru.krymr.com

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер готов встретиться с представителями РФ для проведения переговоров по Донбассу, отметив при этом, что пока не видит стремления Москвы к решению украинской проблемы.

Об этом он заявил во время доклада на слушаниях в Подкомитете Сената по международным отношениям, которые были посвящены ситуации в Украине и вражеским действиям России.

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«Я хотел бы встретиться с моими российскими коллегами в ближайшем будущем, но я не знаю, какую форму это примет на данный момент. Я готов встретиться с ними, чтобы обсудить дальнейшие шаги, если Россия серьезно настроена на прогресс», — отметил Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что «Россия создала один из худших гуманитарных кризисов в Европе после войн на Балканах в 1990-е. Это страдание является прямым результатом агрессии России и закончится только тогда, когда Россия выведет свои войска и силы с Украины, выполнит Минские соглашения, которые остаются лучшим средством достижения мира путем реинтеграции нынешних подконтрольных России территорий на Востоке Украины. Однако Россия остается основным препятствием для выполнения Минских соглашений. Украина сделала все возможное для выполнения соглашений», — подчеркнул Волкер.

По его словам, Россия препятствует воплощению Минских договоренностей.

«Россия продолжает поддерживать свои марионеточные режимы, так называемые Донецкую и Луганскую „народные республики“, которым нет места в Минских соглашениях или Конституции Украины. Россия продолжает руководить и поддерживать боевые действия, и до сих пор не осуществила прекращение огня или вывод своих сил из Восточной Украины», — отметил Волкер.

По его словам, он говорил россиянами, что хорошим первым шагом для России будет освобождение украинских моряков и судов, которые она захватила во время нападения возле Керченского пролива, что будет соответствовать недавнему временному распоряжению Международного трибунала по морскому праву.

«Мы открыты для поддержки первоначальных шагов по укреплению доверия, мы также сосредоточены на центральных элементах имплементации минских соглашений, начиная с прекращения огня, вывода иностранных сил, разоружения незаконных вооруженных формирований и создания ситуации безопасности на Донбассе, с тем чтобы были предприняты дополнительные политические шаги, которые также являются частью минских договоренностей», — отметил Волкер.

Он уточнил, что эти дополнительные шаги включают в себя амнистию для людей, которые совершили преступления в рамках конфликта, установление так называемого особого статуса региона в соответствии с конституцией Украины и проведение местных выборов, что приведет к мирной реинтеграции этой территории с остальной частью Украины.

«Мы надеемся, что Россия выберет мир и будет работать с нами над прекращением боевых действий», — добавил он.

Вместе с тем, Волкер заверил, что РФ, в отличие от Украины, не пытается имплементировать Минские договоренности. Также он отметил, что США поддерживают работу по решению украинского кризиса в нормандском формате, на уровне ОБСЕ и Трехсторонней контактной группы.

«К сожалению, Россия в последние 18 месяцев не двигалась вперед и не выражала интереса к прогрессу», — сказал он, говоря о позиции Москвы по Украине.