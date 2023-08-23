Пентагон готов проводить обучение украинских пилотов на F-16 в США
Спикер Минобороны США Патрик Райдер (Фото:facebook.com/InternationalDefenceDesk)
США готовы проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на территории Штатов в случае необходимости.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, передает CNN.
По словам американского чиновника, Штаты «готовы поддержать» процесс обучения летчиков ВСУ на этих самолетах в континентальной части США.
«Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал», — отметил представитель Пентагона.
При этом Райдер добавил, что в настоящее время не имеет «каких-либо конкретных сведений о том, на каких базах может проходить обучение».
Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.