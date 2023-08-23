Пентагон готов проводить обучение украинских пилотов на F-16 в США

23 августа, 02:49
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Спикер Минобороны США Патрик Райдер (Фото:facebook.com/InternationalDefenceDesk)

Спикер Минобороны США Патрик Райдер (Фото:facebook.com/InternationalDefenceDesk)

США готовы проводить обучение украинских пилотов на истребителях F-16 на территории Штатов в случае необходимости.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал ВВС Пэт Райдер, передает CNN.

По словам американского чиновника, Штаты «готовы поддержать» процесс обучения летчиков ВСУ на этих самолетах в континентальной части США.

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Инфографика: NV
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«Мы готовы поддержать усилия по обучению здесь, в континентальной части Соединенных Штатов, если в Европе будет достигнут потенциал», — отметил представитель Пентагона.

При этом Райдер добавил, что в настоящее время не имеет «каких-либо конкретных сведений о том, на каких базах может проходить обучение».

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Альтернатива истребителям F-16

Президент Украины в течение выходных, 19−20 августа, посетил Швецию, Нидерланды и Данию. Амстердам и Копенгаген пообещали передать Киеву 61 истребитель F-16 — 42 и 19 соответственно. Также украинские пилоты тестируют шведские самолеты Gripen, а Киев договорился со Стокгольмом о совместном производстве БМП CV-90.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Военная помощь Истребители Украина-США Пентагон F-16 F-16I

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