Спецпосланник Трампа в ближайшее время предложит Ирану новую ядерную сделку — NBC News
Стив Уиткофф (Фото: REUTERS/Kent Nishimura)
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует в ближайшее время провести переговоры с Ираном, чтобы предложить Тегерану новую ядерную сделку, сообщает NBC News.
Отмечается, что Уиткофф будет предлагать сделку, чтобы остановить обогащение урана в обмен на ослабление санкций против Ирана.
По данным источников телеканала, Иран, вероятно, все еще хранит часть запасов обогащенного урана, которые могли вывезти с объектов до начала американских бомбардировок. Также, по оценкам, Тегеран может располагать современным оборудованием, спрятанным в туннелях или подземных бункерах, что теоретически позволяет возобновить работы над созданием ядерного оружия.
Впрочем, помимо наличия ресурсов и специалистов, главной проблемой для Ирана остается фактор безопасности. Создание бомбы потребует максимальной секретности, в то время, когда Израиль имеет существенные возможности для выявления любой скрытой активности.
Ранее Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты считают создание Ираном ядерного оружия недопустимым и определяют это как «красную линию».
22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.
24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.
В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядернойпрограммы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.
В то же время МАГАТЭ не имеет четкой оценки относительно того, отброшена ли программа создания ядерного оружия на годы или только на несколько месяцев.
25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.