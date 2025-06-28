Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует в ближайшее время провести переговоры с Ираном, чтобы предложить Тегерану новую ядерную сделку, сообщает NBC News.

Отмечается, что Уиткофф будет предлагать сделку, чтобы остановить обогащение урана в обмен на ослабление санкций против Ирана.

По данным источников телеканала, Иран, вероятно, все еще хранит часть запасов обогащенного урана, которые могли вывезти с объектов до начала американских бомбардировок. Также, по оценкам, Тегеран может располагать современным оборудованием, спрятанным в туннелях или подземных бункерах, что теоретически позволяет возобновить работы над созданием ядерного оружия.

Реклама

Впрочем, помимо наличия ресурсов и специалистов, главной проблемой для Ирана остается фактор безопасности. Создание бомбы потребует максимальной секретности, в то время, когда Израиль имеет существенные возможности для выявления любой скрытой активности.

Ранее Уиткофф заявлял, что Соединенные Штаты считают создание Ираном ядерного оружия недопустимым и определяют это как «красную линию».

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала «историческую победу» после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядернойпрограммы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

Читайте также: Томас Фридман Такой войны еще не было

В то же время МАГАТЭ не имеет четкой оценки относительно того, отброшена ли программа создания ядерного оружия на годы или только на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге президент Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.