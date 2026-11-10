Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время переговоров в ОАЭ (Фото: REUTERS/Rula Rouhana)

Представители Соединенных Штатов готовы пойти на определенные уступки Москве, чтобы сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс по мирному урегулированию в Украине. В частности, Вашингтон может быть готов отменить санкции против России.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отметили собеседники, администрация президента США Дональда Трампа считает, что единственный способ достичь соглашения о прекращении войны в Украине — это одновременно заключить более широкую сделку с РФ относительно будущих механизмов безопасности в Европе. Таким образом, американские чиновники уступили давнему требованию Кремля, которому Вашингтон и его союзники по НАТО ранее противились.

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По словам одного из американских чиновников, чтобы решить территориальные вопросы внутри Украины, «нужно работать над послевоенной архитектурой безопасности». Собеседник считает, что это «очень логичный шаг».

«Если обе стороны знают, как завершить конфликт, они должны понимать, чем именно они его завершают», — сказал источник.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предложить Украине «гарантии безопасности, подобные статье 5».

Однако он также, по-видимому, был готов обсуждать ограничение способности Украины принимать суверенные решения в отношении своих Вооруженных сил. Чиновник отметил, что «ни одна из сторон не захочет прекращать боевые действия, если будет считать, что другая сторона использует перемирие для перевооружения и подготовки к новой войне».

Кроме того, в рамках соглашения США, судя по всему, готовы отменить санкции против России, введенные из-за захвата территорий. Как отмечает WP, это фактически будет означать «перезапуск» ситуации, при которой Кремль будет контролировать значительные части украинской территории, вместо того чтобы отменять санкции лишь после вывода российских войск.

«Возможно, со временем санкции можно будет использовать как средство стимулирования России к соблюдению любого заключенного ею соглашения, сохраняя их на таком уровне, который позволит немедленно их возобновить в случае нарушения Россией условий сделки. То есть таким образом вы создаете реальные стимулы и издержки, связанные с нарушением будущего соглашения», — заявил американский чиновник.

По мнению европейских чиновников, бывших представителей правительства США и экспертов по вопросам безопасности, такой подход грозит уступками требованиям России о расширении ее влияния на безопасность Европы — даже несмотря на то, что Москва нарушила существующие соглашения, попытавшись силой изменить границы.

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Эти наблюдатели отмечают, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер погружаются в болото, о котором они почти ничего не знают.

Переговоры в Абу-Даби — что известно

10 ноября в ОАЭ начались переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США. Это первая подобная встреча с февраля 2026 года.

Перед встречей с Россией Украина провела переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, к которым также присоединились спецпредставители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Украинскую делегацию во главе с руководителем Службы внешней разведки Рустемом Умеровым представляют руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия, первый заместитель главы ОП Сергей Кислица и заместитель начальника ГУР МО Вадим Скибицкий.

Полный состав делегации РФ следующий:

Владимир Мединский, помощник Владимира Путина, председатель Российского военно-исторического общества (глава делегации);

Сергей Рябков, заместитель министра иностранных дел России;

Михаил Галузин, заместитель министра иностранных дел России;

Игорь Костюков, начальник российской военной разведки;

Юрий Жигарловский, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ.

Умеров сообщил, что ключевыми приоритетами Украины являются прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и развитие Украины, а также гуманитарные шаги.