Вашингтон, Берлин и Варшава могут провести совместные военные учения в Польше 27 февраля, 08:52 Военные учения Puma-22 в Польше (Фото:Aleksander Perz/18 Dywizja Zmechanizowana/Twitter)

США ведут переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных учений в Польше в ответ на угрозу восточной границе НАТО со стороны России.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в эфире ARD 26 февраля, пишет DW.

По его словам, сейчас только рассматривают такие учения, а их проведение в граничащей с Украиной стране стало бы «очень четким» сигналом союзникам НАТО и российскому диктатору Владимиру Путину.

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«НАТО далеко не так слаб, как долгое время считал Путин. Альянс гораздо сильнее и сплоченнее, чем в прошлом году», — сказал Писториус.

Он добавил, что для Польши, Словакии и стран Балтии важно видеть, что Германия как «самый важный европейский член альянса и США как трансатлантический партнер выполняют свои оборонные обязательства».

В ноябре 2022 года в Польше прошли военные учения Puma-22, где учитывали уроки войны России против Украины. В конце января 2023-го Молдова начала масштабные учения на всех полигонах страны.