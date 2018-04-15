США, Франция и Великобритания представили в Совбезе ООН проект новой резолюции по Сирии - СМИ

США, Франция и Великобритания передали в Совбез ООН совместный проект новой резолюции по Сирии.

В нем идет речь о расследовании атак с помощью химического оружия в Сирии. Проект резолюции также призывает к беспрепятственным поставкам гуманитарной помощи и обеспечению прекращения огня. Кроме того, проект резолюции содержит требование участия Сирии в мирных переговорах под руководством ООН, сообщает агентство AFP со ссылкой на текст документа, оказавшийся в его распоряжении.

Среди вызывающих споры предложений в проекте резолюции - проведение независимого расследования в связи с заявлениями об атаках с помощью токсичных газов в Сирии, чтобы выявить виновных. Предполагается, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) должна будет в течение 30 дней представить доклад о том, полностью ли раскрыла Сирия ее запасы химического оружия.

Гуманитарные требования в проекте резолюции - это разрешение медицинской эвакуации и беспрепятственного проезда гуманитарных конвоев во всех районах.

В проекте резолюции также содержатся требования прекращения огня и участия в мирных переговорах правительства Башара Асада "добросовестно, конструктивно и без предварительных условий".

Переговоры по проекту резолюции начнутся в понедельник, 16 апреля, но дипломаты заявили, что еще неясно, когда Совбез ООН будет голосовать по этому предложению.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН не принял предложенную Россией резолюцию с призывом прекратить "агрессивные действия США и их союзников" в Сирии.

Напомним, в ночь на 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ вооруженным силам нанести точные удары по объектам, которые производят химическое оружие в Сирии. К операции также присоединились Франция и Великобритания.

Президент России Владимир Путин осудил авиаудары по Сирии и заявил, что Россия созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения "агрессивных действий США и их союзников". Также авиаудары осудили в Иране, Беларуси и Китае.

В США сообщили о готовности нанести повторный удар по Сирии, если режим снова применит химическое оружие.

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

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