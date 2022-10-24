Бред Шойгу по поводу «грязной бомбы». США, Франция и Британия выступили с совместным заявлением

24 октября, 07:17
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Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

Сергей Шойгу (Фото:Kremlin via REUTERS)

После телефонных звонков министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из ряда стран, в которых тот предупреждал о том, что Украина якобы готовится взорвать «грязную бомбу», Великобритания, США и Франция выпустили совместное заявление.

В заявлении, которое опубликовано на сайте американского Госдепа правительства США, Франции и Великобритании подчеркнули, что намерены продолжать неуклонную поддержку Украины и отвергли любые предлоги для эскалации военных действий со стороны России.

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«Наши страны четко дали понять, что мы отвергаем явно ложные инсинуации России о том, что Украина готовится применить „грязную бомбу“ на своей территории», — говорится в заявлении.

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23 октября Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

Он также обсудил Украину с министром обороны США Ллойдом Остином, однако подробности разговора не уточняются.

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В Минобороны Британии подтвердили разговор Шойгу и британского министра Бенома Уоллеса. Там отметили, что звонок состоялся по просьбе российской стороны. В ведомстве сообщили, что Шойгу утверждал, что Украина планирует действия при содействии западных стран, включая Великобританию, для эскалации конфликта. Уоллес опроверг эти заявления и предупредил Шойгу, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации.

В Офисе президента и МИД Украины также отвергли обвинения Шойгу в якобы подготовке украинской стороной «провокаций» с «грязной бомбой».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Россия Великобритания Сергей Шойгу Франция Украина

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