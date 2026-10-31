США приказали госслужащим покинуть Саудовскую Аравию из-за угрозы атак хуситов

В дипломатической миссии объяснили это решение атаками хуситов на гражданские аэропорты и другие объекты критически важной инфраструктуры (Фото: REUTERS/Эван Вуччи)

США распорядились, чтобы сотрудники государственных ведомств, не выполняющие критически важные задачи, покинули Саудовскую Аравию из-за угроз безопасности.

Об этом 30 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на посольство США в Эр-Рияде.

В дипломатической миссии объяснили это решение атаками хуситов на гражданские аэропорты и другие объекты критически важной инфраструктуры.

Реклама

Американским госслужащим теперь требуется специальное разрешение для пользования аэропортами Саудовской Аравии. Посольство также предупредило граждан США о возможных новых атаках, закрытии воздушного пространства, отмене рейсов и других перебоях в транспортном сообщении.

Конфликт между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами обострился в сентябре 2026 года. В начале октября группировка активизировала атаки на объекты в королевстве, в частности на аэропорты и инфраструктуру нефтяной компании Saudi Aramco.

По данным саудовских властей, во время атаки на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде 8 октября погибли три человека. В результате ракетного удара по аэропорту 10 октября погибли 12 человек, еще 309 получили ранения.

На фоне обострения ситуации компания Saudi Aramco эвакуировала свою штаб-квартиру в Дахране после сигнала тревоги 22 октября. Сотрудникам компании предложили работать удаленно, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее, 21 октября, в результате атаки на нефтяное месторождение Шейба погибли два человека. Еще двое погибли в аэропорту Даммама на востоке страны.

15 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что хуситы нанесли ракетный удар по комплексу президентского дворца в йеменском городе Аден. В результате атаки погибли двое охранников.

10 сентября стало известно о захвате йеменскими хуситами стратегического портового города Моха, расположенного недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы также развернули наступление на острова Ханиш, а остров Перим, находящийся непосредственно в проливе, перешел под их контроль.

Реклама:

На фоне наступления хуситы также усилили атаки на Саудовскую Аравию. Впоследствии коалиция во главе с Эр-Риядом, в которую входит международно признанное правительство Йемена, начала масштабное наступление на повстанцев, чтобы вернуть территории вдоль побережья Красного моря.