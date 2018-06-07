07 июня 2018, четверг

США эвакуировали двух дипломатов из-за предполагаемой акустической атаки в Китае

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Американские врачи обследуют сотрудников диппредставительства США в Гуанджоу

Американские врачи обследуют сотрудников диппредставительства США в Гуанджоу

В Соединенные Штаты из Китая отправили нескольких американских дипломатов и членов их семей для прохождения медицинского освидетельствования, сообщила представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, дипломаты в течение последнего месяца чувствовали недомогание, которое, вызвано, предположительно, акустическим воздействием микроволнового излучателя. Она сообщила, что у заболевших отмечались такие симптомы, как головокружение, головные боли, шум в ушах, усталость, когнитивные проблемы, проблемы со зрением, слухом, бессонница.

"Безопасность американского персонала и членов их семей является нашим высшим приоритетом", - подчеркнула Нойерт.

Как сообщила в четверг, 7 июня, газета The New York Times, США эвакуировали двоих сотрудников своего консульства в Гуанчжоу.

Госдепартамент направил в Китай врачей, которые обследуют сотрудников диппредставительства США и членов их семей. О результатах проверки не сообщается. Позднее могут быть эвакуированы еще несколько сотрудников, уточняет NYT.

Напомним, в октябре 2017 года в Госдепе США заявили, что вследствии "акустических атак" на Кубе в начале прошлого года против дипломатического персонала пострадали 22 человека. В свою очередь в МИД Кубы заявили об отсутствии у США доказательств "акустических атак".

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