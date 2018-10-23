США еще не приняли решение о новых санкциях против РФ по делу об отравлении Скрипалей - Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон еще не принял решение о введении новых санкций против России.
Об этом передает Reuters.
По его словам, Белый дом рассматривает вопрос о необходимости введения санкций из-за отравления в Великобритании бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Напомним, что 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
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Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.
В Государственном департаменте США заявили, что в ноябре будет введен "очень жесткий" второй пакет санкций.
4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.
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