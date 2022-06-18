В администрации Байдена еще до февраля обсуждали возможность затяжной войны в Украине — WP 18 июня, 23:58 Цей матеріал також доступний українською Белый дом (Фото:REUTERS/Jim Bourg)

В администрации президента США обсуждали возможность того, что война в Украине перерастет в затяжную, еще до полномасштабного вторжения РФ в феврале. Об этом сообщает The Washingtonn Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепа.

По его словам, администрация Байдена надеется, что новое вооружение, а также санкции и дипломатическая изоляция России повлияют на окончательное завершение войны путем переговоров, потенциально уменьшив готовность российского диктатора Владимира Путина продолжать борьбу.

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Как пишет газета, даже если этого не произойдет сразу, Вашингтону важно сделать так, чтобы Россия не смогла «поглотить Украину», поскольку это, по мнению американских чиновников, может подтолкнуть Путина к вторжению в другие соседние страны или даже удару по членам НАТО. Так, администрация Байдена готова терпеть и держать лицо перед глобальной рецессией и угрозой голода, пишет Politico.

«Для нас ориентиром является то, что следствие способности России достичь своих максималистских стремлений будет очень плохим для США, очень плохим для наших партнеров и союзников, и не менее плохим для всего мира», — пояснил WP представитель Госдепа.

На минувшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден рассказал, что американская разведка пыталась предупредить Украину о неизбежной опасности вторжения России, но президент Украины Владимир Зеленский «не хотел об этом слышать».

В ОП отреагировали на слова Байдена. Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net отметил, что Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, но партнеры «не хотели слышать».

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