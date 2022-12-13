США дорабатывают планы по отправке ЗРК Patriot в Украину — СNN 13 декабря, 19:22 План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Администрация президента США Джо Байдена дорабатывает планы по отправке системы противоракетной обороны Patriot в Украину, сообщает СNN со ссылкой на двух официальных лиц США и высокопоставленного представителя администрации Байдена.

По данным источников, официально о планах передать эти системы ПВО Украине США могут объявить на этой неделе.

План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином, прежде чем он будет отправлен на подпись Байдену. Источники CNN ожидают, что глава Пентагона одобрит передачу Patriot Украине.

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После того как детали будут согласованы Patriot будут доставлены в кратчайшие сроки, а ВСУ обучат их использованию на базе армии США в Графенвере в Германии, сообщили американские чиновники.

Ранее администрация Байдена отказывалась передать Украине ПВО этого типа из-за логистических проблем и сложности в обслуживании установки. По словам одного из собеседников CNN, Белый дом изменил свое решение из-за «реальности происходящего» в Украине.

Глава Минобороны Алексей Резников сообщал, что системы Patriot могут появиться на поле боя в Украине уже на следующем этапе войны.