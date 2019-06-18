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США дополнительно отправят на Ближний Восток тысячу военных

Сегодня, 02:40
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США дополнительно отправят на Ближний Восток тысячу военных - фото

Kansas Adjutant General’s Public Affairs Office / Flickr

В Пентагоне заверили, что США «не стремятся к конфликту с Ираном»

США направят на Ближний Восток дополнительно около тысячи военных и дополнительные военные ресурсы на фоне напряженности с Ираном.

О этом заявил и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан, сообщает CNN.

«В ответ на запрос Центрального командования США о дополнительных силах и по совету председателя Объединенного комитета начальников штабов и в консультации с Белым домом я уполномочил приблизительно 1000 дополнительных военнослужащих для выполнения оборонительных задач, связанных с угрозами с воздуха, с моря и с суши на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

При этом Шанахан заверил, что США «не стремятся к конфликту с Ираном».

«Сегодня принимаются меры для обеспечения безопасности и благополучия наших военных, работающих по всему региону, и для защиты наших национальных интересов», — сказал Шанахан.

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США обнародовали видео с доказательствами причастности Ирана к атакам на танкеры в Оманском заливе

Напомним, что 13 июня в Оманском заливе подверглись нападению два нефтяных танкера. Атаки произошли через месяц после того, как вследствие диверсии были повреждены четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание из-за атаки. Госсекретарь США Майк Помпео возложил ответственность за нападение на Иран.

Тегеран отверг обвинения США о нападении на танкеры в Оманском заливе и назвал их необоснованными.

Теги:   Иран Ближний восток Военные Пентагон США

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