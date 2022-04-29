США дополнительно обучают украинских военных в Германии — Пентагон

29 апреля, 23:20
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Украинский военный в районе Донецка, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Украинский военный в районе Донецка, 29 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

США начали дополнительную подготовку украинских военнослужащих на американских военных объектах в Германии. Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби во время брифинга.

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«Эти усилия основаны на начальной артиллерийской подготовке, которую украинские силы уже прошли в других местах, а также включают подготовку по радиолокационным системам и бронетехнике, о которых недавно было объявлено в рамках пакетов помощи в сфере безопасности», — заявил он.

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Кирби сказал, что в Германии находится одна из «примерно трех» дислокаций, которые США используют для обучения украинцев за пределами Украины.

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Ранее сообщалось, что украинские военные проходят в Британии обучение по работе с новыми видами вооружений.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Германия Российская агрессия Война в Украине

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