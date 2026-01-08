Трамп пригласил президента Колумбии в Белый дом после угроз «спецоперацией»

Президент США Дональд Трамп пригласил своего колумбийского коллегу Густаво Петро в Белый дом — хотя всего несколько дней назад говорил о вероятности американской военной операции в Колумбии.

Об этом сообщило Le Monde в четверг, 8 января.

По данным издания, приглашение было озвучено в среду, 7 января, когда Трамп провел первый с момента своего вступления в должность телефонный разговор с Петро. А еще 3 января президент США советовал Густаво Петро «следить», чтобы его не постигла судьба венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

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Сам Трамп написал в собственной соцсети Truth Social, что Петро «позвонил, чтобы объяснить ситуацию с наркотиками и другие разногласия» между двумя странами. И сообщил, что оценил такой шаг и ждет встречи с президентом Колумбии «в ближайшее время».

Также Дональд Трамп назвал разговор с Густаво Петро «большой честью» и отметил, что государственный секретарь США Марко Рубио поможет с организацией поездки Петро в Вашингтон, сообщает ВВС.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что ему «нравится» идея военной операции в Колумбии — мол, той страной «руководит больной человек».

Президент Колумбии Густаво Петро в ответ заявил, что на фоне таких угроз он готов взять в руки оружие.

Устранение Николаса Мадуро в Венесуэле

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы, впоследствии над городом заметили самолеты и столбы дыма. Президент США Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции и заявил, что диктатора Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес захватили американские спецназовцы.

Затем Мадуро и его жену вывезли в Соединенные Штаты и доставили в суд Нью-Йорка.

Николас Мадуро обвиняется федеральным судом США по нескольким тяжким уголовным статьям, связанным с наркоторговлей и терроризмом. Эти обвинения были впервые выдвинуты заочно еще в марте 2020 года.

5 января, во время напряженного 40-минутного судебного заседания, Николас Мадуро и Силия Флорес не признали себя виновными по выдвинутым обвинениям.