«Чтобы вести и нашу борьбу». Давайте убедимся, что у Украины есть все необходимое — редкое интервью Кондолизы Райс 16 января, 14:31 Кондолиза Райс считает, что Западу сейчас следует сосредоточиться на военной помощи Украине (Фото:hoover.org)

Оказать Украине всю необходимую военную помощь, чтобы вытеснить российские силы, призвала в эксклюзивном интервью Украинской службе Голоса Америки бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс, которая сейчас очень редко дает интервью СМИ.

Автор: Татьяна Ворожко

Она считает, что переговоры с Кремлем сейчас будут безрезультатными или выгодными для России. Беспокойство спровоцировать Путина не должно сдерживать партнеров от помощи украинцам, которые своей борьбой поддерживают основанную на правилах международную систему, говорит Кондолиза Райс.

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Ранее в этом месяце в Washington Post вышла статья Райс и бывшего министра обороны Роберта М. Гейтса, в которой они призвали США и союзников резко увеличить военную помощь, прежде всего, мобильной бронетехникой, чтобы дать Украине возможность отбросить российские силы.

Райс работала сначала в Администрации Джорджа Буша старшего, а затем его сына, став первой женщиной, возглавившей Совет по нацбезопасности США (2001−2005), и первой афроамериканкой — Государственным секретарем США (2005−2009). Кроме этого она несколько раз возвращалась к преподаванию в Стэнфордском Университете, где начинала свою карьеру, а теперь возглавляет аналитический центр Институт Гувера при Университете.

— В общей статье с бывшим министром обороны США Робертом Гейтсом, опубликованной в Вашингтон Пост, вы призывали предоставить Украине большее и более мощное оружие. Некоторые в США, включая многих республиканцев, считают, что США уже слишком много помогают Украине.

— Я бы сказала, что мы очень помогаем Украине и мы выделили средства через Конгресс, чтобы помочь еще больше. Это скорее призыв к неотложности — нам нужно предоставить Украине необходимые средства, чтобы она могла продолжать отталкивать российского агрессора. На самом деле, мы, вероятно, могли еще несколько месяцев назад предположить, что Украине понадобится противовоздушная оборона, потому что единственное, что осталось Владимиру Путину, — это применять тактику террористов и нанести ракетные удары по украинским гражданским центрам. Мы могли это предвидеть.

Давайте будем работать на опережение и предоставим Украине то, что ей нужно. Соединенные Штаты должны помнить, что всякий раз, когда мы выжидали — в 1914, 1941 и 2001 годах — мы всегда должны были вводить войска. А на этот раз никто не просит наши войска. Украинцы готовы бороться и страдать, чтобы поддерживать международную систему, в которой неприемлемо уничтожать своего младшего соседа военной силой; вот что здесь поставлено на карту. Америка очень заинтересована в том, чтобы дать россиянам урок, что это не позволено.

— Одним из главных аргументов против такого варианта является то, что он может спровоцировать Путина на эскалацию, включая ядерную.

- Я не знаю, на что еще можно спровоцировать Путина. Он пытался уничтожить своего соседа. Он прибегает к террористической тактике. Они совершают военные преступления. Когда я слышу, как люди говорят, что вы можете спровоцировать Путина, я думаю, что он еще может делать?

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Если думать о ядерном оружии — да, это вероятность не нулевая, но я думаю, что Путин, как ни странно, заботится о своем международном авторитете. Это превратит Россию в обширную Северную Корею, государство-изгоя в будущем. Не только мы предупреждали Путина, но и индусы и китайцы, что ядерный вариант не стоит даже рассматривать. Мы не можем ограничивать себя и украинцев, пытаясь сдержать то, что я считаю маловероятным.

— Не на официальном уровне США, но на определенном уровне существует толчок, чтобы Украина начала переговоры с Россией уже на этом этапе — вы, кажется, думаете иначе.

— Да, переговоры и дипломатия следуют за ситуацией на месте, а не наоборот. Нам нужно убедиться, что когда будут переговоры, а они, в конце концов, будут, Украина будет в самой сильной позиции. Это не сейчас. Мы видим, что россияне снова давят на Донецкую область. Владимир Путин объявил Донбасс и Луганскую область территориями России — он не сможет согласиться на переговорах отдать территорию России. Требовать переговоров сейчас скорее всего будет безрезультатным и оставит россиян в лучшем положении, чем они будут, если мы позволим украинцам дальше отодвинуть их силы.

Не мне решать, когда должны начаться переговоры. Мне кажется, что говорить пострадавшим от военных преступлений украинцам, от уничтожения своей территории, которые видели, как украинских граждан забирают россияне, вести переговоры сейчас не то, что мы можем оправдать как американцы. Сейчас наша работа состоит в том, чтобы помочь Украине помочь нам доказать, что действия россиян, без успеха в мире в 2023 году; если вы посмотрите на эти фотографии, они выглядят так, будто они из 1939 года.

Давайте убедимся, что у Украины есть то, что ей нужно, чтобы вести и нашу борьбу.

- Вы встречались и знали Путина лично. По-вашему, он сейчас действует рационально? Может ли он даже вести рациональный диалог, или он за пределами этого?

— Он рационален в том смысле, что он понимает, что пытается сделать. Мы видели смену российских приоритетов. Сначала они должны были идти на Киев и свергнуть украинское правительство, а затем вернулись к востоку и югу, чтобы отрезать Украину под Одессой. Поэтому я считаю, что он рационален. Но быть оптимальным не значит, что у вас нет идеологических и чувственных амбиций. Я считаю, что речь идет о реконструкции Российской империи и нельзя иметь независимую Украину и реконструировать Российскую империю. Для Путина в этом есть что-то глубоко эмоциональное, что не означает иррациональное.

Но это означает, что это что-то глубоко эмоциональное и, возможно, сейчас не подлежит обсуждению в его образе мышления. Поэтому надо помогать Украине — пусть он видит, что как бы он ни хотел этого достичь, этого не произойдет, это невозможно. Тогда мы увидим, возобладает ли рациональность.

— Вы были госсекретарем в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, когда Грузии и Украине было отказано в Плане действий по членству. Оглядываясь назад, вы думаете, что это была ошибка?

- Мы в администрации Буша выступали за то, чтобы у Украины и Грузии были ПДЧ на Бухарестском саммите. Но НАТО является консенсусной организацией, а консенсуса не было. Поэтому мы сделали самое лучшее, что могли тогда, заявили, что Украина и Грузия однажды станут частью НАТО.

Я думаю, что теперь, благодаря храбрости украинцев, Владимир Путин сделал одно: он фактически приблизил Украину к НАТО, не как члена, а как бенефициара всего, что НАТО может предоставить, кроме войск.

Кто-то сказал, что Владимиру Путину удалось покончить с немецким пацифизмом и шведским нейтралитетом в течение года. Я думаю, что мы увидим НАТО со Швецией и Финляндией. Я даже не мечтала об этом, когда мы были там в 2008 году. Украинцы заплатили за это большую цену, я не хочу этого умалять. Если нам удастся помочь Украине отразить российскую агрессию, что бы это ни означало, каким бы ни было окончательное урегулирование, мы изменим лицо Европы к лучшему. За это должны благодарить украинский народ.

— А сейчас? Вы бы поддержали, чтобы НАТО приняло Украину еще до завершения боевых действий?

— Я думаю, что это трудно сделать, потому что это сопровождается гарантией, которую я бы не хотела испытывать, честно говоря, и дать Путину какую-нибудь моральную победу. Пока, как мы утверждали с Бобом Гейтсом, мы должны быть полностью привержены обороне Украины, предоставить все, что мы можем предоставить, чтобы украинцы могли защитить себя — вот где мы должны быть.

Но придет время, когда, я думаю, это сказал президент Зеленский, мы должны подумать о том, как обезопасить Украину в будущем и какие должны быть гарантии безопасности. Но это позже. Давайте сейчас сделаем все возможное для отражения агрессии, и сделаем это срочно, чтобы когда мы дойдем до периода восстановления после войны, Украина была в более сильной позиции.

— Похоже, существует мощный консенсус между администрацией Украины и США по поводу того, как должна выглядеть украинская победа — возобновление украинского контроля над всей территорией страны в рамках международно признанных границ и привлечение России к ответственности за ее действия. А как должно выглядеть поражение России?

— Я не хочу говорить о поражении России. Я надеюсь, что с российской точки зрения есть понимание того, что они еще не достигли своих целей. Поскольку они этого еще не добились, то уже поражение. Знаете, говорили, что Киев упадет через пять дней. Мы знаем, что россияне имели парадную форму для парада в Киеве. Украина уже многого достигла с точки зрения того, какими были начальные цели россиян. Теперь цель России — удержать территорию, которую они незаконно аннексировали. Это следующая цель, которую мы должны иметь — оттолкнуть россиян от их намеченных амбиций. Во время войны хорошо помнить о долгосрочных целях, но достигать краткосрочных целей важнее.

— Следует ли администрации и экспертной среде США готовиться к возможности распада России, чтобы не повторить ситуацию в 1991 году?

— Несомненно, мы должны готовиться ко всем вариантам, но я все еще надеюсь, что придет время, когда может возникнуть другая Россия. Когда все началось, многие покинули Россию — молодые предприниматели, люди, которые хотели быть частью революции, основанной на знаниях. Татьяна, я преподавала некоторым из этих россиян на своих уроках в Стэнфорде. Когда-нибудь будет другая Россия, и, надеюсь, это произойдет мирным путем.

- Возвращаясь к 2008 году, вы считаете, что ответ на агрессию Путина в Грузии должен быть намного сильнее, как и в 2014 году — на аннексию Крыма? Считаете ли вы, что администрация Буша и администрация Обамы недостаточно решительно отреагировали и создали условия для полномасштабного вторжения Путина?

- Я не знаю, что еще мы могли бы сделать по отношению к Грузии. Честно говоря, я считаю, что мы остановили российские амбиции взять Тбилиси. Они явно хотели свергнуть Саакашвили. Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к Грузии от имени Миши Саакашвили, который болен и находится под арестом. Я надеюсь, что когда-нибудь поймут историческую роль и гуманитарные обстоятельства этого человека. Но мы остановили их в Тбилиси. Грузия осталась независимым государством. Да, Россия смогла захватить территории Абхазии и Южной Осетии, но, к сожалению, они там уже были как миротворцы, что было ошибкой, допущенной гораздо раньше. Я хотела бы видеть ужесточение санкций после Грузии, но, как известно, мы попали в финансовый кризис, были и другие экономические проблемы.

Крым, возможно, могли быть более сильные санкции. Единственное, что я скажу о Крыме, мы — Европа и Соединенные Штаты, и украинцы использовали время между аннексией Крыма и сейчас, чтобы создать очень впечатляющую украинскую оборонную мощь. Украинские военные воюют как современные военные; они борются хитростью и маневрируют, поэтому частично у россиян есть такие проблемы, ведь воюют, как сила 20-го или 19-го веков. Я считаю, что Украина укрепилась после аннексии Крыма. Я думаю, что Украина начала улаживать некоторые свои внутренние конфликты, и, очевидно, появилось сильное чувство украинской национальной идентичности, даже у тех, кто на востоке. Хотя я надеялась, что мы сделаем больше, это время не было потеряно.

— Вас удивила реакция украинцев, и что бы вы хотели сказать украинцам напрямую?

— Все были удивлены возможностями Украины, но не реакцией. Я была в Киеве много раз, была и в других уголках Украины. Я знаю, как сильна идентичность украинского народа. Я знаю, как они любят свой язык, очень отличающийся от русского. Я говорю людям, что очень хорошо говорю по-русски, но могу делать ошибки в украинском, потому что это не один язык. Да, я все это знаю. Но стоит удивления единство страны, готовность к самопожертвованию, мастерство украинских войск. Я бы сказала украинскому народу «спасибо». Благодарим вас за то, что вы отстаиваете принципы и ценности, которые мы исповедовали на протяжении всех этих лет — свободы личности, свободы и права определять свое будущее.

Америка, я верю, с вами. Американцы, я верю, с вами. Я очень благодарна, что украинцы отреагировали так, как они это сделали. Это очень тяжело, и, несомненно, и дальше будет тяжело. Но я надеюсь, что украинский народ тоже верит, как и я, что мы будем с вами, когда агрессору будет дан отпор и придет время отстраиваться.