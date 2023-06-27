США были на прямой связи с РФ во время бунта Вагнера — Кирби 27 июня, 05:35 Вагнеровцы в Ростове-на-Дону (Фото:REUTERS/Александр Ермоченко)

США были на прямой связи с Россией во время так называемого мятежа ЧВК Вагнер. Страна «была в курсе событий на ранних стадиях и оставалась в курсе событий с союзниками и партнерами».

Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас были хорошие прямые коммуникации с россиянами в течение выходных. Мы ожидаем, что это сможет продолжаться и в дальнейшем», — сказал он.

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По его словам, США хотели донести до РФ два месседжа: относительно защиты американских дипломатов и относительно того, что США не причастны к внутренним событиям в России.

Кирби также добавил, что США «были в курсе событий на ранних стадиях и оставались в курсе событий с союзниками и партнерами, чтобы убедиться, что мы все имеем одинаковую точку зрения на это и подходим к этому с одинаковых позиций».

«Нестабильность в России — это то, что мы воспринимаем серьезно. И у нас, безусловно, было много вопросов в течение выходных, как и у вас, о ситуации в России и вопросах стабильности. И мы имели возможность в режиме реального времени, через дипломатические каналы, разговаривать с российскими официальными лицами о том, что нас беспокоит», — сказал представитель Белого дома.

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В то же время он отказался идентифицировать, что именно произошло в России — мятеж, попытка переворота или вооруженное восстание.

24 июня боевики Вагнера без сопротивления со стороны российских военных взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже.

Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «уйти в Москву».

Вагнеровцы также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации. OSINT-проект Oryx зафиксировал, что российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. СМИ писали о падении над Воронежем самолета Ан-24.