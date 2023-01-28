«Промедление увеличивает цену потерь». США демонстрируют неоправданную осторожность в вооружении Украины — Хербст 28 января, 11:25 Пуск ракеты ATACMS (Фото:USAASC)

Запад медлил с поставками танков для Украины, то же самое происходит с запросом Киева на дальнобойную артиллерию, которая еще важнее для борьбы с агрессором, пишет в своей колонке экс-посол США в Украине Джон Хербст. При этом рано или поздно Вашингтон все равно уступит и отправит эти артиллерийские системы, прогнозирует он.



Согласие Германии на передачу Киеву танков Leopard и решение администрации Джо Байдена о поставках танков Abrams является значительным шагом вперед в поддержке Западом Украины, считает Хербст.

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Бронированная техника поможет украинцам в обороне и сыграет роль в планируемом контрнаступлении (хотя доставка Abrams, очевидно, начнется через много месяцев). Задержка с отправкой танков явилась «частью неоправданной осторожности США и Германии в вооружении Украины», убежден дипломат.

«Танки важны для повышения боеспособности украинских Вооруженных Сил, но они не являются важнейшим фактором. Что больше всего нужно Украине, чтобы остановить нынешние операции Москвы на Донбассе и в Запорожье, это дальнобойная артиллерия и ракеты с радиусом действия до 300 километров», — полагает Хербст.

В настоящее время Соединенные Штаты направили артиллерию с радиусом действия всего 85 км, что вынудило Москву создавать центры тылового обеспечения в сотне километров от линии фронта. Наличие дальнобойных ракет заставило бы агрессора переместить свои склады гораздо дальше.

Это оружие в большей степени, чем танки, позволило бы вести быстрое и успешное контрнаступление. Но администрация Байдена в очередной раз заявила, что не планирует удовлетворять эти запросы, констатировал экс-посол.

«В какой-то момент Вашингтон, скорее всего, уступит и отправит эти системы. Но промедление только увеличивает цену потерь для Украины и продлевает войну. Соединенные Штаты могут и должны добиться большего», — отметил Джон Хербст.

Инфографика: NV

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль 16 января признал, что Украине необходимо наносить удары как можно дальше от линии фронта. Однако в новый пакет военной помощи Штаты не включили дальнобойные ATACMS и ракеты GLSDB, способные поражать цели на расстоянии 160 километров.