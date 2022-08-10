«Поставки недостаточны». Почему США не дают Украине все необходимое оружие для победы над РФ — генерал Бридлав 10 августа, 13:41 Украинские военные ведут стрельбу из гаубицы M777 в Харьковской области (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Отставной генерал и экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе Филипп Бридлав в интервью НВ заявил, что поставки оружия из США в Украину недостаточны.



«Я согласен с тем, что поставки оружия со стороны США медленные. Мы обещали предоставить Украине все, что ей нужно, но мы этого не делаем. Есть очень много идей и гипотез, в чем мотивы такого нашего поведения, я не знаю, какие из них верны, но мы видим, что видим, — поставки недостаточны», — констатировал Бридлав в интервью НВ.

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Американский генерал в отставке отметил, что западный мир озабочен ростом и развитием войны в Украине и «он отчаянно хочет остановить конфликт санкциями, а не оружием».

«Возможно, это та важная причина, по которой США, в частности, до сих пор не дают Украине то, что ей нужно, чтобы выиграть войну и выбросить российские войска за пределы страны. Это пока единственное, что для меня объясняет, почему мы до сих пор не поставляем оружие в Украину должным образом, а делаем это бесконечно растягивая процесс», — предположил он.

Экс-главнокомандующий Сил НАТО в Европе добавил, что российский диктатор Владимир Путин часто говорит о применении ядерного оружия и Третьей мировой войне, так как наземные военные кампании российской армии не достигают целей.

«Я думаю, это серьезный фактор, сдерживающий страны Запада от большей помощи Украине, но он не должен связывать нам руки, мы не должны терять инициативу», — считает Бридлав.

Ранее американский ветеран боевых действий, советник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс заявил, что армии РФ становится все сложнее вести войну из-за эффективного использования ВСУ западного оружия.

В конце июля глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сказал, что США и их союзники передадут Украине более 20 реактивных систем залпового огня. По его словам, США уже обучили 200 украинских военных работе с HIMARS, и многие другие сейчас проходят обучение.

Ранее министр обороны Алексей Резников говорил, что Украине нужно около 50 западных РСЗО, чтобы остановить оккупантов, и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

9 августа заместитель главы Пентагона Колин Каль сообщил, что Украина получила достаточно систем РСЗО HIMARS.

8 августа США анонсировали передачу Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS, а также 1000 ПТРК Javelin.

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