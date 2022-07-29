Вмешательство в выборы. Госдеп США объявил награду в $10 млн за сведения о «фабрике троллей» Пригожина 29 июля, 05:07 Пригожин мог сознательно вступить в сговор во вред США (Фото:b0ltai.org)

Госдепартамент США объявил награду в размере до 10 млн долларов за сведения о том, как Агентство интернет-исследований («фабрика троллей») российского бизнесмена Евгения Пригожина, влияло на ход и результат выборов в США.

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.



По мнению Вашингтона, Пригожин с сообщниками сознательно и преднамеренно вступил в сговор, чтобы нанести ущерб Соединённым Штатам путем вмешательства в политические и избирательные процессы в США, включая президентские выборы 2016 года.

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По данным Вашингтона, еще в 2014 году российские компании начали операции по вмешательству в политическую систему США со стратегической целью посеять раздор.

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«Мы поощряем всех имеющих информацию об IRA, Евгении Викторовиче Пригожине и связанных с ними российских организациях и/или лицах, связанных с вмешательством в выборы в США, связаться с офисом Rewards for Justice через наш канал сообщений на основе Tor», — говорится в сообщении.

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