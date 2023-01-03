США давят на Швейцарию по поводу конфискации российских денег для восстановления Украины — СМИ 3 января, 13:04 Речь может идти о почти $8 млрд российских средств в швейцарских банках (Фото:Marius Paul Neacsu/flickr.com)

Американские власти давят на Швейцарию, чтобы пустить замороженные там российские средства на компенсацию ущерба, нанесенного РФ Украине, сообщает Neue Zürcher Zeitung.

В статье говорится, что речь идет о замороженных финансовых активах на почти $8 млрд и 15-ти объектах недвижимости.

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При этом, как отмечают журналисты, для Швейцарии конфискация хранящихся у нее средств других стран или частных лиц — дело крайне «деликатное».

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По словам сразу нескольких источников в разных ведомствах, эта тема поднимается во время многочисленных неформальных контактов, и давление на власти страны, как со стороны США, так и государств Восточной Европы будет усиливаться.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий настаивает, что деньги кремлевского режима и российских олигархов следует использовать для восстановления Украины.

Согласно оценкам ассоциации банкиров, сумма активов РФ в Швейцарии составляет около $200 млрд, однако большинство этих средств принадлежит людям, не подпадающим под международные санкции.

Кроме того, сам процесс конфискации является не только чувствительным с политической точки зрения, но и очень сложным юридически.

На фоне дискуссии между странами по поводу российских денег швейцарское правительство решило создать рабочую группу для изучения этого вопроса.

В свою очередь Сенат США уже поддержал законопроект, позволяющий при определенных условиях использовать заблокированные средства РФ для Украины.

«Надеюсь, что наши европейские партнеры последуют нашему примеру», — отметил представитель Демократической партии Том Малиновський.