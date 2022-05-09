«Путин уверен, что не может проиграть». США усиливают давление на РФ, несмотря на рост риска выхода конфликта за пределы Украины — CNN 9 мая, 20:36 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (слева) и министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) после парада в Москве, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

США продолжают оказывать давление на РФ, помогая Украине оружием и делясь с ней разведанными. Несмотря на это, Путин продолжает войну, виня в ней страны НАТО.

НВ публикует перевод статьи CNN о повышении ставок в войне России против Украины.

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Беспрецедентный уровень помощи Украине

Президент Джо Байден обещает усилить давление на Владимира Путина, несмотря на то, что российский лидер окопался и отстаивал ведение войны в Украине на театрализированном националистическом представлении с участием тысяч военнослужащих в Москве.

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Празднование Дня Победы в России в понедельник, 9 мая, последовало за ошеломляющей чередой разоблачений о смертоносных результатах обмена разведывательными данными США с Украиной и после того, как Байден призвал к ошеломляющей поставке оружия и помощи Киеву на сумму $33 миллиарда, что стало еще одним экстраординарным шагом, который расширил участие США в войне.

Позиция Америки по предоставлению третьей стране такого уровня помощи, чтобы ранить соперника, являющегося ядерной сверхдержавой, была бы немыслима до вторжения, особенно с учетом желания Байдена избежать прямого столкновения с Москвой. Роль США — в авангарде широкого западного фронта против Путина, что приводит к тяжелым потерям для российской армии — снова поднимает вопрос о том, насколько можно усилить давление на кремлевского лидера, прежде чем он отреагирует.

Тот факт, что в настоящее время общественность знает о ценной разведывательной информации, которую Запад предоставляет Украине, по-видимому, увеличивает риск того, что Путин может быть унижен и может действовать таким образом, который может спровоцировать опасную эскалацию.

Эта реальность означает, что Байден находится под огромным давлением, пытаясь просчитать, как далеко можно зайти в Украине, не пересекая красных линий, которые Путин не обозначил и, возможно, даже не установил в своем сознании, чтобы избежать катастрофического сползания к войне.

«Путин не верит, что может позволить себе проиграть»

Эта теневая игра между Вашингтоном и Москвой разворачивается на фоне ожесточенных боев на востоке и юге Украины. Во время последнего зверства (России — ред.) около 60 человек погибли после того, как российский самолет сбросил бомбу на школу в Луганске, где днем в субботу, 7 мая, укрывались мирные жители.

Путин использовал свою ежегодную речь в День Победы, посвященную окончанию Второй мировой войны, в понедельник, 9 мая, чтобы ложно обвинить Соединенные Штаты и Запад в том, что они не оставили ему другого выбора, кроме как вторгнуться в Украину. В речи, исказившей реальность, он заявил, что война началась потому, что у России не было другого выбора, кроме как превентивно отразить «агрессию» на своих границах.

Бойня в Украине, типичная для безжалостных нападений российских войск на мирных жителей, подчеркнула отрезвляющее предупреждение директора ЦРУ Билла Бернса об опасностях новой фазы войны.

«(Путин) в настроении, в котором он не верит, что может позволить себе проиграть. Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса», — сказал Бернс на мероприятии Financial Times в Вашингтоне в субботу, 8 мая.

Бернс также сказал, что, хотя США пока не видят никаких доказательств того, что Россия мобилизует тактическое ядерное оружие меньшей мощности для использования в Украине, нельзя исключать возможность того, что она может попытаться это сделать.

«Учитывая бряцание оружием… которое мы слышали от российского руководства, мы не можем легкомысленно относиться к этим возможностям. В момент, когда … ставки для путинской России очень высоки, и эти риски в этой второй фазе конфликта серьезны, и не должны быть недооценены», — сказал Бернс.

«Разведка — тоже оружие»

Сбалансированность действий США особенно актуальна, потому что Путин в течение многих лет ясно давал понять, что, по его мнению, США вовлечены в долгосрочные усилия по свержению его и подавлении России, поэтому риторические разногласия в Вашингтоне о том, что США сделают и не сделают для Украины, могут ускользать от российского лидера, изолированного внутри Кремля. Вот что делает новостные сообщения на прошлой неделе об обмене разведывательными данными с Киевом такими важными.

«Не только джавелины и стингеры убивают россиян, разведка — это тоже оружие, — заявил на прошлой неделе Эрин Бернетт из CNN бывший директор национальной разведки Джеймс Клэппер. Ставки для США и всего мира были подчеркнуты, когда New York Times, CNN и другие СМИ сообщили, что разведка США способствовала успешным нападениям на высокопоставленных руководителей российских вооруженных сил и флагмана военно-морского флота страны крейсер Москва, который был потоплен страшным военным и символическим ударом.

Когда появились сообщения в новостях, высокопоставленные чиновники США настаивали на том, что США действуют законно и совершенно легально, и что украинцы сами должны использовать ценные разведывательные данные с полей сражений в своей стратегии ведения войны.

«Мы предоставляем им разведданные, чтобы они могли защитить себя от российской агрессии, а также ставим их в положение, в котором они сильнее за столом переговоров против россиян», — заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд Джейку Тапперу из CNN в воскресенье, 8 мая, в программе State of the Union.

«Как они используют эту информацию, зависит от них. Но мы хотим убедиться, что у них есть оборудование, информация и средства для ведения этой войны таким образом, который поможет им защитить свой собственный суверенитет».

США утверждают, что они не ведут опосредованную войну с Россией, а фактически помогают Украине защищаться — шаг, в котором не было бы необходимости, если бы не неспровоцированное российское вторжение.

Вопрос, ответ на который остается неизвестным, заключается в том, как Путин обрабатывает такие характеристики американской роли, и может ли он нанести удар, особенно учитывая катастрофическое состояние войны после жесткого сопротивления Украины с использованием западного оружия и боеприпасов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, например, уже обвинил США в опосредованной войне в Украине и предупредил, что в результате риски мировой войны теперь «значительны».

Отдельные решения о том, как США помогают Украине, иногда со стороны кажутся странными или нелогичными. Например, в начале войны Белый дом наложил вето на план Польши по отправке в страну самолетов советской эпохи, чтобы чрезмерно не раздражать Путина. А New York Times сообщила, что США не предоставляли украинцам информацию о местонахождении в стране российских генералов высшего уровня. Последнее ограничение могло быть направлено на защиту американцев от ответных нападений в то время, когда все больше и больше чиновников и законодателей США посещают раздираемый войной Киев. Первая леди США Джилл Байден в воскресенье, 8 мая, посетила юго-запад Украины с необъявленным визитом.

Хотя заявление США о том, что они не предлагали нацеливать разведку на Украину, может быть попыткой избежать возможности обострения отношений с Россией, это риторическая конструкция, которая на практике может не иметь большого значения.

«Намерение, возможно, не заключалось в том, чтобы предоставить украинцам разведданные, чтобы они могли убивать российских генералов», — сказал Клэппер Бернетт в четверг, 5 мая. «Но если вы делитесь разведданными, которые дают украинцам ситуационную осведомленность, если вы помогаете либо выявить, либо подтвердить, например, где находится штаб, российский штаб, ну, место, к которому генералы обычно тяготеют — это штабы».

«Украина в какой-то степени побеждает»

Тем не менее Курт Волкер, бывший посол США в НАТО, отверг идею о том, что США ведут опосредованную войну с Россией в Украине.

«Мы в состоянии помочь Украине защитить себя от прямого вторжения России в Украину. Речь идет не о двух сверхдержавах, которые где-то находятся, а их сторонники воюют друг против друга», — сказал Волкер в программе CNN Smerconish в субботу, 8 мая.

«Это Россия, непосредственно участвует в попытках уничтожить Украину, называя их нацистами. А украинцы защищают себя и получают при этом большую поддержку от остального мира», — сказал Волкер.

России может быть выгодно, чтобы мир рассматривал войну как масштабное соперничество с Западом, а не как небольшое столкновение с бывшей советской республикой на ее границе. Хотя репрессии Путина в отношении независимых СМИ означают, что многие россияне не получают истинного представления о жалких действиях своих вооруженных сил, есть пропагандистская ценность в том смысле, что борьба и последующие неудачи происходят в контексте более широкой войны против Запада вместо меньшей силы.



Но до сих пор Путин не сделал судьбоносного шага по расширению конфликта, отчасти из-за сдерживающих возможностей Запада. Судя по общедоступным источникам, нет свидетельств широкомасштабных кибератак на объекты США, которых опасалась администрация. До сих пор Россия не стремилась остановить поток оружия в Украину через внешние страны — шаг, который мог бы спровоцировать прямое выяснение отношений, если бы это произошло на территории НАТО.

Однако вероятность того, что такие столкновения могут произойти из-за намерения России или из-за просчета, будет сохраняться до тех пор, пока идет война. Также нет никаких признаков того, что Запад ослабляет свою приверженность. На самом деле все наоборот.

«Сегодня я говорил с лидерами G7 и президентом (Владимиром) Зеленским о нашем непоколебимом единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать боль Путина», — написал Байден в Twitter в воскресенье, 8 мая, после международного видеозвонка.

Комментарий Байдена был примечателен, потому что он передал ощущение, что Запад, после введения одних из самых суровых экономических санкций в истории в отношении России, все еще пытается надавить на Путина. В воскресенье, 8 мая, США объявили о новом раунде санкций, которые отрезают подконтрольные Кремлю СМИ от американских рекламодателей и запрещают стране пользоваться предоставляемыми США консультационными услугами в области управления и бухгалтерского учета.

Со стороны Запада нет значимого дипломатического толчка к окончанию войны. Этот вакуум, по-видимому, возникает из-за того, что в Вашингтоне и некоторых европейских столицах считают, что Украина — благодаря своему героическому сопротивлению и притоку западного оружия — в какой-то степени побеждает в конфликте. И Путин демонстрирует все признаки того, что он продолжает действовать, какой бы ужасной ни была цена.

Но более широкие геополитические риски, связанные с этой реальностью, будут только расти вместе с давлением Запада.



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