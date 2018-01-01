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США дают России 60 дней на выполнение обязательств по ракетному договору - Помпео

Сегодня, 19:39
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Майк Помпео назвал условие сохранения договора о РСМД

США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не выполнит своих обязательств в рамках соглашения, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, США приостанавливают выполнение своих обязательств по ракетному договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

США объявили, что выйдут из Договора с Россией об уничтожении ракет средней и малой дальности. Чем это может обернуться

Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о расторжении договора с РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности. Но допустил повторное заключение договора с РФ и Китаем.

США заявили, что Россия нарушила договор, разработав крылатую ракету большой дальности Новатор 9M729. Заявленный радиус действия составляет до 2600 км. Договор, подписанный между США и Советским Союзом в 1987 году, предполагал запрет на производство и испытания баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальности от 500 до 5500 км.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что пересмотр ДРСМД требует переговоров всех заинтересованных стран. В том числе участия Северной Кореи и Китая, которые также производят ракеты среднего радиуса дальности и крылатые ракеты.

Угроза войны. Каким ядерным потенциалом обладают США, КНДР и другие страны. Инфографика

Теги:   Майк Помпео Ракетные технологии Россия США

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