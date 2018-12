США дают России 60 дней на выполнение обязательств по ракетному договору - Помпео

По его словам, США приостанавливают выполнение своих обязательств по ракетному договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению.

#BREAKING The US has given Russia 60 days to comply with a Cold War-era nuclear treaty which Washington has threatened to leave, Secretary of State Mike Pompeo says pic.twitter.com/SHRLiEzPVc